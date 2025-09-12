Redacción Andalucía Europa Press 12 SEP 2025 - 11:26h.

Una mujer de 78 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo a última hora de este jueves 11 de septiembre en la localidad granadina de Pinos Puente

GranadaUna mujer de 78 años de edad ha fallecido tras ser atropellada por un turismo a última hora de este jueves 11 de septiembre en la localidad granadina de Pinos Puente, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 21.00 horas, cuando varios testigos alertaron al centro de coordinación de que un vehículo había arrollado a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las principales vías del municipio.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado el fallecimiento de la víctima, una mujer de 78 años de edad, en el centro de salud tras recibir asistencia sanitaria.