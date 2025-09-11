Redacción Andalucía Europa Press 11 SEP 2025 - 12:17h.

Una mujer de 53 años de edad vecina de Huércal de Almería ha fallecido al ser atropellada por un autobús en la capital almeriense

El conductor del autobús implicado en el atropello mortal ha dado negativo en los test de alcohol y drogas

AlmeríaUna mujer de 53 años de edad vecina de Huércal de Almería ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves al ser atropellada por un autobús a la altura del número 6 de la Avenida Federico García Lorca de Almería capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que la mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense.

Efectivos sanitarios y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se ha confirmado la muerte "en el acto" de la víctima, si bien se está a la espera de conocer las circunstancias exactas en las que se ha producido el atropello.

Fuentes municipales han señalado que el vehículo implicado en el atropello no se corresponde con un bus del servicio urbano de la capital, sino que realiza transporte de pasajeros discrecional.

Los agentes de Policía Local, que fueron alertados a las 7,25 horas, trabajan aún para esclarecer las circunstancias del siniestro que se dio en un cruce regulado por semáforos.

El conductor del autobús da negativo en los test de alcohol y drogas

El conductor del autobús implicado en el atropello ha dado negativo en los test de alcohol y drogas practicados por la Policía Local.

Fuentes de la Jefatura han indicado a Europa Press que aún se mantiene la instrucción de diligencias con la declaración del conductor para tratar de esclarecer lo ocurrido y las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.