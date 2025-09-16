Redacción Andalucía 16 SEP 2025 - 16:24h.

El programa ‘Eres capaz’, de Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía, formará a 5.500 personas en competencias digitales, con cursos presenciales y online sobre ofimática, ciberseguridad, redes sociales o inteligencia artificial

La iniciativa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, prioriza a mayores de 65 años, desempleados, mujeres, jóvenes y niños, y busca reducir la brecha digital y afrontar el reto demográfico fomentando la conectividad y las oportunidades tecnológicas

CórdobaCerca de 5.500 vecinos de la provincia de Córdoba se beneficiarán del programa de capacitación digital ‘Eres capaz’, una iniciativa conjunta de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía que busca reducir la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades a distintos colectivos de la provincia.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, está dirigido a mayores de 65 años, mujeres, desempleados, jóvenes, niños y personas en activo de todos los municipios cordobeses. Según el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, la iniciativa “permite atajar la brecha digital y capacitar desde mayores a jóvenes con el fin de que puedan obtener oportunidades. La capacitación digital es clave para transformar la provincia de Córdoba y tener ciudadanos del mundo”.

Para facilitar la formación, el programa combina cursos presenciales y online, impartidos a través de una plataforma Moodle y mediante una oficina técnica móvil que recorrerá los municipios de menos de 20.000 habitantes. Los cursos abarcan desde ofimática, identidad digital y administración electrónica hasta ciberseguridad, uso de móviles para gestiones, redes sociales, robótica, inteligencia artificial y Big Data, con una duración de entre 10 y 30 horas según el contenido.

Garantizar el desarrollo de la provincia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, destacó que Córdoba es una de las provincias prioritarias en la Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía, dado que ha perdido población en 64 de sus 77 municipios durante este año y más de 30.000 habitantes en la última década. “No queremos cruzarnos de brazos y ver cómo se cumplen esos presagios”, aseguró Nieto, subrayando la necesidad de “una planificación a largo plazo para atajar la pérdida de población y garantizar el desarrollo sostenible de la provincia”.

El presupuesto del programa asciende a 1.520.772 euros, de los cuales 1.274.192 euros proceden de la subvención de la Junta de Andalucía y el resto de aportaciones de la Diputación. Las actuaciones están previstas hasta el 30 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga hasta junio de 2026.

Con ‘Eres capaz’, Córdoba busca no solo ofrecer formación tecnológica, sino también fomentar la conectividad digital y física, impulsar la igualdad de oportunidades y garantizar que la población, especialmente en los municipios más pequeños, pueda mantenerse vinculada a las oportunidades que ofrecen la tecnología y la sociedad digital.