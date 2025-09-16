Rocío Amaro 16 SEP 2025 - 13:06h.

La portada de la Feria de Abril 2026 recreará el Pabellón de Portugal de la Exposición del 29 y recordará los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

El diseño, obra de Davide Gambini, incorpora detalles de los azulejos del Cenador de Carlos V del Alcázar

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha presentado la que será la portada de la Feria de Abril de 2026, un diseño que rendirá homenaje al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929. La obra, firmada por el arquitecto y diseñador Davide Gambini, incorpora además detalles inspirados en los azulejos del Cenador de Carlos V del Real Alcázar de Sevilla.

La portada servirá además como recuerdo al quinto centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal, uno de los enlaces más relevantes de la monarquía hispánica y que simbolizó la unión de dos coronas.

El diseño mantiene la esencia monumental y colorista que caracteriza a las portadas de la Feria, al tiempo que rescata elementos del patrimonio sevillano y portugués. El resultado será un arco monumental que unirá tradición y memoria histórica, algo habitual en este símbolo cultural de la capital sevillana.