18 SEP 2025

Un agente de la Policía Nacional de Sevilla ha sido detenido por presuntamente sustraer drogas incautadas en operativos, dándose la circunstancia de que, afectado por daltonismo, habría confundido cocaína con vitaminas al intentar sustituir las sustancias

La Fiscalía había solicitado prisión, pero el detenido quedó en libertad con obligación de comparecer mensualmente

SevillaUn agente de la Policía Nacional ha sido detenido en Sevilla acusado del robo de estupefacientes incautados previamente en operativos antidroga y que pudo ser detectado cuando pretendía cambiar una sustancia por otra y confundió determinados colores debido a su daltonismo.

La Unidad de Asuntos Internos de la Polic�ía inició una investigación al sospechar de la posible retirada de droga procedente de intervenciones policiales, que estaría siendo sustituida en el lugar donde se custodia por otro tipo de sustancia de apariencia similar para evitar que se detectara su robo.

El abogado Agustín Martínez, que representa al agente arrestado, ha informado este jueves a EFE de que su representado ha quedado en libertad sin fianza tras pasar por el juzgado de instrucción, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, a pesar de que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión.

El agente está acusado, entre otros, de supuestos delitos de malversación, fraude procesal y contra la seguridad vial, por haber conducido además sin el correspondiente permiso dado que habría perdido todos los puntos del carné.

Su daltonismo le delató

Según avanza este jueves Diario de Sevilla, el problema del agente para distinguir determinados colores, debido a su daltonismo, habría motivado que sustituyera erróneamente cocaína, generalmente de color blanco, por una vitamina de color rosa.

Los investigadores, explica este medio, habrían incluso colocado cámaras ocultas para intentar detectar al supuesto autor de las sustracciones de la droga