Redacción Andalucía 18 SEP 2025 - 15:10h.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que un interno multi-reincidente adoptó una conducta sexual inapropiada, realizándose tocamientos delante de una psicóloga durante una intervención

Una testigo relata la agresión sexual a una psicóloga en la cárcel de Sevilla II: "Ya estaba en la camilla encima de ella"

SevillaLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Mesas Delegadas de Instituciones Penitenciarias y Función Pública, ha denunciado un nuevo episodio de agresión sexual en el Centro Penitenciario Sevilla II. Según informa el sindicato, en la tarde del miércoles 17 de septiembre, un interno identificado como E.J., M.A., multi-reincidente con un largo historial penitenciario, adoptó una conducta sexual inapropiada durante una sesión con una psicóloga del centro.

Durante la entrevista, el recluso se realizó tocamientos en la zona genital frente a la profesional, comprometiendo el normal desarrollo de la intervención terapéutica y generando un ambiente de riesgo y alarma dentro del centro.

CSIF subraya que este tipo de incidentes representan un atentado contra la dignidad y la seguridad de todo el personal penitenciario.

Una preocupante tendencia

El sindicato ha señalado que este hecho se enmarca en una tendencia preocupante en Sevilla II, donde hasta la fecha se han contabilizado al menos 10 incidentes graves o muy graves de carácter sexual en lo que va de año. CSIF denuncia la falta de medidas efectivas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para prevenir este tipo de conductas, calificándola de “buenismo” que no protege ni a los trabajadores ni a los internos.

En este contexto, CSIF exige la reubicación inmediata del interno a un establecimiento más adecuado, así como la implementación urgente de protocolos de seguridad y prevención que garanticen un entorno laboral seguro y libre de violencia. El sindicato también reclama la dotación de medios humanos y materiales actualizados, y formación especializada para el personal que trabaja con la población reclusa actual.

Por otra parte, CSIF ha destacado la rápida y profesional actuación de los funcionarios que intervinieron para controlar el incidente, y ha reiterado su compromiso con el apoyo a todos los trabajadores víctimas de situaciones de violencia en el ámbito penitenciario.

El sindicato reafirma su postura de protección de los profesionales y advierte de que la escalada de agresiones sexuales en los centros penitenciarios exige medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad de todos.