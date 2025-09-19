“Bienvenido Alberto”: la Guardia Civil abre sus puertas a un joven con síndrome de Down

Redacción Andalucía 19 SEP 2025 - 07:00h.

Alberto realizará labores administrativas y protocolarias en la Comandancia de Cádiz dentro de un programa de prácticas inclusivas impulsado por la Guardia Civil y la Asociación Lejeune

El convenio busca fomentar la inserción laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, promoviendo entornos de trabajo diversos y enriquecedores

CádizLa Guardia Civil de Cádiz, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha firmado un convenio de cooperación con la Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía “Lejeune” con el objetivo de fomentar actividades formativas que favorezcan la inserción laboral y la plena inclusión social de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

El acuerdo, rubricado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, y la presidenta de la entidad, María Dolores Pérez Guerrero, recoge las bases de colaboración entre ambas instituciones y puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado nº 207 de fecha 28 de agosto de 2025.

El primer fruto de este convenio comenzará a materializarse el próximo 23 de septiembre, cuando un miembro de la asociación se incorpore a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para desarrollar prácticas formativas. Se trata de Alberto, quien iniciará un periodo de inserción laboral durante el curso, participando en tareas administrativas y protocolarias: “Alberto contagiará con su ilusión y alegría a los guardias civiles que tendremos la suerte de estar a su lado estos meses. Bienvenido Alberto”, han señalado desde la Comandancia.

La asociación promueve igualdad de oportunidades

La Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía “Lejeune”, creada en 1992, trabaja desde hace más de tres décadas para promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Con este convenio, ambas entidades refuerzan su compromiso con la inclusión sociolaboral en entornos reales de trabajo, diseñando actividades formativas adaptadas a las capacidades de cada persona.