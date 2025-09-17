Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Málaga

Europa Press 17 SEP 2025 - 10:47h.

El joven, de 14 años y 1,69 de estatura, fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre vestido con un jersey blanco y pantalón gris oscuro

La asociación SOS Desaparecidos facilita el teléfono 868 286 726 y el 112 para que cualquier pista pueda ser comunicada de inmediato

MálagaLa asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para tratar de localizar a Marc, un adolescente de 14 años desaparecido en Málaga el pasado lunes 15 de septiembre.

El joven mide 1,69 metros de estatura, tiene el pelo largo y oscuro y, en el momento de su desaparición, vestía un jersey blanco con capucha, pantalón gris oscuro con bolsillos laterales, botines deportivos Nike en blanco y azul y un reloj negro.

La familia y la asociación solicitan la colaboración ciudadana y facilitan el teléfono 868 286 726, además del número de emergencias 112, para que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto de inmediato.

Desde SOS Desaparecidos recuerdan que la difusión de la alerta en redes sociales y medios de comunicación es clave para favorecer la localización del menor cuanto antes.