Sevilla contará con una fuente de agua por cada 2.000 habitantes gracias a nuevo plan municipal

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción del grupo municipal Vox para duplicar las fuentes públicas de agua potable en la ciudad, pasando de una por cada 4.000 habitantes a una por cada 2.000 en un plazo de cuatro años

El acuerdo contempla la ampliación de puntos de agua en zonas deficitarias, mejoras en limpieza y reparación, adaptación para personas con movilidad reducida, señalización visible y un mapa digital para facilitar su localización a vecinos y turistas

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en el Pleno de septiembre un plan promovido por el grupo municipal Vox para ampliar y mejorar la red de fuentes de agua potable en la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo duplicar la disponibilidad actual de fuentes en la vía pública, pasando de una cada 4.000 habitantes a una por cada 2.000 en un plazo máximo de cuatro años, hasta 2029.

Sevilla cuenta actualmente con 168 fuentes de agua potable, 103 de ellas situadas en la vía pública y el resto en parques y jardines. La escasez resulta evidente, según Vox, si se compara con otras capitales europeas, sobre todo considerando que los veranos en la ciudad superan con frecuencia los 35°C. Además, aseguran, muchas de las fuentes presentan problemas de mantenimiento, "como grifos deteriorados, falta de limpieza, señalización insuficiente o periodos prolongados fuera de servicio".

Cinco medidas clave para mejorar el acceso al agua

El acuerdo aprobado contempla un plan integral que combina ampliación y mantenimiento. En primer lugar, se incrementará progresivamente el número de fuentes, priorizando barrios y zonas con mayor déficit. A esto se suma la creación de un Plan de Mantenimiento Integral que incluirá revisiones periódicas, limpieza regular, reparación inmediata de averías y control sanitario del agua, garantizando así la potabilidad y seguridad de cada instalación.

Otra medida contempla la señalización clara en todas las fuentes, indicando que el agua es potable y que procede de la red gestionada por EMASESA. Además, se adaptarán las fuentes para asegurar un acceso universal, pensado para personas con movilidad reducida y menores, cuidando también su integración estética en el entorno urbano.

Por último, se elaborará un mapa digital actualizado de fuentes públicas que estará disponible tanto en la web municipal como en aplicaciones móviles, facilitando su localización a vecinos y visitantes, especialmente durante los meses de mayor calor.

Un derecho básico y una necesidad en verano

La propuesta de Vox subraya que el acceso al agua potable en la vía pública es un derecho básico y un elemento esencial de salud, bienestar y calidad de vida. Las nuevas fuentes no solo mejorarán la experiencia de quienes pasean, hacen deporte o disfrutan del ocio urbano, sino que también beneficiarán a turistas que visitan la ciudad, especialmente en plazas, parques infantiles, centros educativos, mercados de abastos e instalaciones deportivas.