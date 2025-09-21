Logo de telecincotelecinco
Andalucía
Incendio

Arden 70 chabolas en el incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera, Huelva

Incendio en zona de chabolas de Palos, Huelva
El fuego ha arrasado cuatro hectáreas de terreno llano y vegetaciónConsorcio Provincial de Bomberos Huelva

  • Las llamas se originaron a las 4:50 horas en el polígono industrial de San Jorge del municipio

  • Sin ninguna persona afectada, todavía los bomberos trabajan en labores de refresco y control

HuelvaEl incendio en un asentamiento ubicado en el municipio de Palos de la Frontera (Huelva) ha dejado esta madrugada un total de 70 chabolas quemadas, según el 112 de Andalucía.

Las llamas se originaron a las 4:50 horas de la madrugada de este 21 de septiembre, concretamente en una zona de terreno llano y vegetación en el polígono industrial de San Jorge de la localidad.

Emergencias recibió varias llamadas que alertaban del fuego, por el que estaban ardiendo las infraviviendas allí montadas. En este tipo de alojamientos suelen descansar los temporeros del campo onubense.

Incendio en asentamiento en Palos, Huelva
Incendio en asentamiento en Palos, HuelvaConsorcio Bomberos Huelva
Hasta el lugar se desplazaron siete bomberos con cinco vehículos desde los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría. También agentes de Policía Local y Guardia Civil, que desalojaron primero a las personas que había.

Cuatro hectáreas arrasadas, sin afectados

Los efectivos de extinción trabajaron para apagar el incendio, sin que hubiese heridos ni afectados por el humo. Una vez establecido el perímetro, calcularon cuatro hectáreas arrasadas.

Durante la mañana, siguen realizando labores de refresco y control en la zona. Sobre las causas del fuego, no han trascendido detalles. El Instituto Armado investiga para averiguarlas.

