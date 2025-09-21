Redacción Andalucía 21 SEP 2025 - 16:09h.

Las llamas se originaron a las 4:50 horas en el polígono industrial de San Jorge del municipio

Sin ninguna persona afectada, todavía los bomberos trabajan en labores de refresco y control

HuelvaEl incendio en un asentamiento ubicado en el municipio de Palos de la Frontera (Huelva) ha dejado esta madrugada un total de 70 chabolas quemadas, según el 112 de Andalucía.

Las llamas se originaron a las 4:50 horas de la madrugada de este 21 de septiembre, concretamente en una zona de terreno llano y vegetación en el polígono industrial de San Jorge de la localidad.

Emergencias recibió varias llamadas que alertaban del fuego, por el que estaban ardiendo las infraviviendas allí montadas. En este tipo de alojamientos suelen descansar los temporeros del campo onubense.

Hasta el lugar se desplazaron siete bomberos con cinco vehículos desde los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría. También agentes de Policía Local y Guardia Civil, que desalojaron primero a las personas que había.

Cuatro hectáreas arrasadas, sin afectados

Los efectivos de extinción trabajaron para apagar el incendio, sin que hubiese heridos ni afectados por el humo. Una vez establecido el perímetro, calcularon cuatro hectáreas arrasadas.

Durante la mañana, siguen realizando labores de refresco y control en la zona. Sobre las causas del fuego, no han trascendido detalles. El Instituto Armado investiga para averiguarlas.