El fuego se ha originado a las cuatro de la madrugada en un inmueble del paseo Julio Urquijo

Otras dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación del humo de las llamas

San SebastiánUn anciano de 68 años ha muerto después de declararse un importante incendio en una vivienda en la que se encontraba durmiendo junto a su esposa, ubicada en la ciudad de San Sebastián (Guipúzcoa).

Según han precisado fuentes del Departamento de Seguridad Vasco, el suceso ha ocurrido a las cuatro horas de la madrugada de este 20 de septiembre, cuando emergencias ha recibido el aviso.

El fuego, por causas que no han trascendido, se había originado en el salón de una casa del paseo Julio Urquijo. Hasta el inmueble se han movilizado efectivos de bomberos municipales para apagar las llamas.

La esposa se salvó al salir al balcón

También los sanitarios desplazados en varias ambulancias han atendido a dos personas por inhalación de humo, una de ellas la mujer de la víctima mortal.

Había conseguido salir al balcón para ponerse a salvo, pero su marido no, por lo que el fallecimiento se produjo dentro del domicilio. Acerca del incendio, ha quedado extinguido pasadas ya las seis horas.