Siete personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio declarado en una vivienda de Granada

Muere un hombre en un incendio forestal en León: hallado con quemaduras e inconsciente en un monte

Compartir







Siete personas han resultado afectadas este viernes por inhalación de humo en el incendio declarado en una vivienda de un bloque de siete plantas de Granada, ha informado a EFE el centro coordinador de emergencias 112.

El fuego se ha registrado sobre las tres de la tarde en el dormitorio de un piso ubicado en la sexta planta del edificio, situado en la calle Arabial de Granada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, la Policía Local y los bomberos. Según los primeros indicios, el incendio se originó en un dormitorio de la vivienda afectada, posiblemente por una vela.

Falleció una mujer en un incendio en una vivienda de Sevilla

Hace unos días, una mujer de 58 años falleció y un joven de 28 resultó herido en el incendio de una vivienda de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se produjo a las 4:00 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo de una vivienda en la calle Juan de Lora.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha decretaron el fallecimiento de la mujer, mientras que el joven fue evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte en Constantina para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.