22 SEP 2025 - 11:31h.

Un hombre de 37 años ha muerto al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda

CádizUn hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480 cuando una motocicleta ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del Instituto Armado, un hombre de 37 años de edad ha muerto en el lugar del suceso.

Accidentes provocados por animales sueltos

Este trágico accidente recuerda al de la joven Fuente Clara, de 25 años, fallecida en abril de 2024 en la carretera entre Rociana del Condado y Bonares (Huelva) tras impactar el vehículo en el que viajaba contra dos equinos. En aquel siniestro también resultó herida su madre.

La Fiscalía de Huelva solicitó cuatro años de prisión para el dueño de los animales por presunto homicidio por imprudencia grave, al considerar que la falta de custodia de los mulos provocó el fatal desenlace.