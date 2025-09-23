Redacción Andalucía 23 SEP 2025 - 13:23h.

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores “Servitas” de Lucena, en Córdoba, ha informado a sus hermanos sobre el robo de dos anillos de su Titular

Agentes de la Policía Nacional lograron recuperar los anillos en perfecto y ya han sido restituidos al patrimonio devocional de la Hermandad

CórdobaLa Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores “Servitas” de Lucena, en Córdoba, ha informado a sus hermanos sobre el robo de dos anillos de su Titular, que estaban colocados en su mano como ofrenda devocional. El suceso tuvo lugar el lunes 16 de septiembre mientras la Virgen se encontraba expuesta en el altar mayor de la Parroquia de San Mateo Apóstol, en el marco de los cultos celebrados con motivo de su festividad.

La cofradía procedió de inmediato a poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Gracias a la actuación rápida y eficaz de los agentes, los anillos fueron recuperados en perfecto estado el jueves 19 de septiembre y ya han sido restituidos al patrimonio devocional de la hermandad.

La Cofradía ha querido mostrar su profundo agradecimiento al Cuerpo de la Policía Nacional "por su dedicación y profesionalidad", destacando que sin su intervención la recuperación no habría sido posible.

Anillos valorados en unos 2.000 euros

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando dos hombres presuntamente cometieron el hurto. Uno vigilaba mientras el otro manipulaba las manos de la Virgen para sustraer los anillos, valorados en unos 2.000 euros.

Tras la investigación, ambos sospechosos fueron localizados en Puente Genil con la colaboración de la Guardia Civil, quienes comunicaron su hallazgo a la Policía Nacional.

Además de los anillos, se incautaron más de 800 euros, móviles y otros efectos procedentes de presuntos robos anteriores. Los dos hombres han sido detenidos y puestos a disposición judicial.