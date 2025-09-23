Rocío Amaro 23 SEP 2025 - 00:00h.

Por primera vez en casi 20 años, un organismo musulmán de Córdoba reclama poder rezar en la Mezquita-Catedral

La Policía concluye que el incendio "accidental" en la Mezquita se originó en la barredora

CórdobaEl presidente de la Asociación Cultural Ibn Hazm de Córdoba e imán de la Mezquita de los Andaluces ha hecho pública una reflexión en la que reclama una gestión compartida de la Mezquita-Catedral y la posibilidad de que los musulmanes puedan rezar en su interior.

El escrito, difundido tras el incendio que afectó al monumento el pasado mes de agosto, parte del “terremoto emocional” que este siniestro causó en la comunidad musulmana local. “Las llamas sobre los tejados de la Gran Aljama cordobesa nos han llevado a reflexionar sobre la urgencia de proteger el mayor monumento andalusí y de preservarlo como legado para las generaciones futuras”, señala.

En su carta, el dirigente musulmán califica de “anacronismo y sinrazón” que la administración del edificio recaiga de forma exclusiva en el Cabildo Catedralicio. Denuncia una política de “ocultación y negación de su pasado islámico” y apunta ejemplos de “dejación”, como el estado del Patio de los Naranjos o el incumplimiento de sentencias judiciales sobre elementos patrimoniales.

Un patronato plural

Frente a ello, la Asociación Ibn Hazm plantea la creación de un patronato plural en el que participen el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Iglesia Católica, la comunidad musulmana y la sociedad civil. “Solo una representación amplia podrá tener en cuenta todas las sensibilidades de la sociedad actual”, defiende.

El texto subraya además la “discriminación” que sufren los musulmanes cordobeses, a los que —según denuncian— se impide orar en el mihrab mientras que los fieles católicos sí pueden recogerse en la zona catedralicia. Recuerdan que Córdoba cuenta con entre 16.000 y 22.000 musulmanes, que desde hace décadas solicitan al Ayuntamiento terrenos para construir una Mezquita Mayor, sin haber obtenido respuesta.

La propuesta incluye también la recuperación de espacios históricos vinculados al islam cordobés, como el Convento de Santa Clara, antigua Mezquita de los Cadíes, para convertirlo en museo y facultad islámica.

Uso compartido del templo

El documento concluye con dos posibles vías: un uso compartido del templo —con espacios diferenciados para católicos y musulmanes— o, en su defecto, la desacralización del edificio y su conversión en un espacio cultural sin culto religioso.

Se trata de la primera vez en casi dos décadas que una organización islámica cordobesa plantea públicamente que se permita de nuevo el rezo musulmán en la Mezquita-Catedral, reabriendo un debate que ha acompañado al monumento en distintos momentos de su historia reciente