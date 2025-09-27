Almería lanza una gran convocatoria de empleo agrícola: 300 plazas disponibles

Redacción Andalucía 27 SEP 2025 - 00:01h.

El Servicio Andaluz de Empleo lanza 300 plazas para peón agrícola en Pulpi (Almería) con contrato fijo discontinuo y posibilidad de alojamiento; la incorporación es inmediata

La oferta incluye jornada completa, salario de 1.382 euros mensuales y tareas como plantación, recolección y eliminación de malas hierbas

AlmeríaEl Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha abierto una amplia oferta de trabajo en Pulpi, Almería, destinada a cubrir 300 puestos de peón agrícola, con contrato fijo discontinuo y posibilidad de alojamiento según disponibilidad. La incorporación es inmediata.

Los seleccionados se encargarán de tareas esenciales del campo, como plantación, recolección, escarda y eliminación de malas hierbas, entre otras labores propias de la agricultura. Se valora experiencia mínima de un año en un puesto similar, y los candidatos deberán presentar en la entrevista su currículum, DNI o permiso de residencia y trabajo vigente.

El contrato ofrecido es laboral fijo discontinuo a jornada completa, con un salario de 1.382 euros al mes. Durante los meses de verano, el horario será intensivo, mientras que el resto del año se trabajará de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. El periodo estimado del contrato es de 270 días, equivalentes a aproximadamente nueve meses.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre, y hasta la fecha ya se han registrado 86 personas interesadas.

Los interesados deben formalizar su solicitud a través del Servicio Andaluz de Empleo, cumpliendo con los requisitos y la documentación solicitada, y estar preparados para una incorporación inmediata en el municipio almeriense de Pulpi.