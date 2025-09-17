Encuentran caracolas protegidas durante una inspección en el congelador de un hostelero en Almería

Redacción Andalucía Europa Press 17 SEP 2025 - 14:15h.

La Fiscalía de Almería solicita un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación para un hostelero de Roquetas de Mar tras hallar dos caracolas de la especie protegida 'Charonia lampas' en su establecimiento

Los ejemplares fueron encontrados congelados durante una inspección pesquera en abril de 2024

Compartir







AlmeríaLa Fiscalía Provincial de Almería tiene previsto solicitar una pena de un año y tres meses de prisión para el responsable de un establecimiento hostelero de Roquetas de Mar (Almería) donde, durante una inspección, fueron encontradas dos caracolas de una especie amenazada y considerada "vulnerable".

En concreto, el Ministerio P�úblico acusa al hostelero de un delito contra la fauna que se castiga con entre seis meses y dos años de cárcel para quien cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre como es el caso de los dos ejemplares de tritón marino --'Charonia lampas'-- que le fueron encontrados.

PUEDE INTERESARTE Trágico accidente de tráfico en Almería: dos muertos y un herido al colisionar un camión y un turismo

Según el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, los dos ejemplares de esta caracola fueron encontrados congelados en una cámara frigorífica del establecimiento en el marco de una inspección pesquera realizada por la Junta de Andalucía en abril del pasado año.

Los técnicos comprobaron que ambos ejemplares se correspondían con esta especie incluida en régimen de protección especial en el catálogo español y autonómico de especies amenazadas, toda vez que desde ambas administraciones tiene la consideración de "vulnerable".

Una especia amenazada por la contaminación

Según la información de la que dispone la Junta de Andalucía, esta especie de caracola se encuentra especialmente amenazada por la contaminación marina, las obras litorales y la pesca de arrastre "indiscriminada", si bien su carne "es muy apreciada en la gastronomía popular andaluza". Además, también ha sido recolectada con fines decorativos por su tamaño y para la venta de su concha en tiendas de souvenires.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La acusación estima que la posesión no justificada de estos ejemplares supondría un perjuicio al medio natural tasado pericialmente en la cuantía de 6.000 euros, la misma que se solicita al acusado en concepto de indemnización a favor de la Junta de Andalucía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también solicita la inhabilitación del hostelero durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con la pesca, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la caracola 'Charonia lampas' es una de las siete especies de invertebrados marinos amenazados presentes en Andalucía y protegida por la legislación nacional y autonómica en la categoría de "vulnerable".

Tiene normalmente un tamaño de entre 20 y 30 centímetros de longitud aunque ocasionalmente puede llegar a los 40 centímetros en edades más longevas (hasta l40 años). Se alimenta por la noche de estrellas de mar y erizos aunque también puede tener comportamientos carroñeros.