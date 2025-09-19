Dos inmigrantes llegan en moto de agua a la costa de Mijas y huyen a pie

Redacción Andalucía 19 SEP 2025 - 14:00h.

Dos inmigrantes llegaron en moto de agua a la playa Marina del municipio malagueño de Mijas y huyeron a pie antes de que la Guardia Civil pudiera detenerlos

MálagaLa tranquilidad del mediodía en la playa Marina, en Mijas (Málaga), se vio interrumpida el pasado martes, 16 de septiembre, cuando dos inmigrantes alcanzaron la orilla en una moto de agua y, tras abandonarla, emprendieron la huida a pie. La Guardia Civil acudió de inmediato al lugar, pero no logró localizar a los individuos, que ya habían desaparecido antes de su llegada.

Según publica la cuenta de Instagram @Fuengirolasequeja. los socorristas avisaron a emergencias al detectar la moto de agua en la orilla, ya que un vehículo de este tipo no puede quedar a la deriva en una playa concurrida. Además, las motos de agua, al compartir espacio con bañistas, representan un riesgo de accidentes por su tamaño y potencia.

El vídeo, difundido en redes sociales, muestra a agentes de la Guardia Civil custodiando la moto junto a los socorristas, mientras se iniciaban las labores para retirarlas de la arena.

El video a suscitado decenas de comentarios

Los comentarios en la publicación reflejan distintas reacciones de los usuarios: “yo creo que ha sido la primera vez, al menos este año, que han conseguido huir en condiciones en vez de esperarle la Cruz Roja o el barco de rescate”, señalaba uno. Otro se limitaba a remarcar la forma de llegada: “ya en motos de agua…”, mientras que un tercer usuario bromeaba sobre el destino de la embarcación: “La moto debería donarla para los socorristas”.