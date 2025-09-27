Rocío Amaro 27 SEP 2025 - 03:00h.

Haze, referente del hip hop español y profesor de Lengua en secundaria, impartirá un taller intensivo en Córdoba para jóvenes de 14 a 25 años, enseñando a escribir letras de rap

CórdobaSergio López Sanz, más conocido en el mundo del rap como Haze, se ha ganado a pulso un lugar destacado en la escena musical española. Cronista visceral del barrio de Los Pajaritos en Sevilla, Haze ha sabido trasladar a sus letras la dureza de la realidad urbana con un estilo que fusiona flamenco, hip hop y música urbana. Pero su talento no se queda solo en el escenario y entre gira y gira consiguió graduarse en Filología. Hoy imparte clases de Lengua y Literatura en Secundaria, combinando su amor por la música con la educación.

Así que en ese rol de formador y docente, ahora Haze llevará su experiencia a Córdoba con un taller intensivo de rap dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años. La cita tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, en el marco del festival Cosmopoética, uno de los eventos de poesía más importantes del sur de Europa, reconocido con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2009.

Durante todo un fin de semana, los participantes convivirán con Haze y recibirán herramientas para componer sus propias letras de rap, aprendiendo a trasladar emociones y experiencias personales a la escritura musical. El propio Haze explica que el taller está pensado como un punto de partida para aquellos que quieren adentrarse en la composición de letras de rap. “No sé exactamente ante qué alumnado voy a ejercer esto, no sé los conocimientos que tienen sobre la poesía, el rap o qué referentes tienen. Me gustaría que fuese un taller de inicio para la composición de letras en clave de rap”, comenta.

Aprender a partir de canciones de artistas consagrados

Su metodología combina teoría y práctica, y ofrece a los participantes un recorrido por los fundamentos de la poesía y la literatura musical. Haze impartirá nociones básicas sobre ritmo, versos, estrofas y mecanismos estilísticos, así como tópicos literarios que ayuden a los jóvenes a estructurar sus ideas y emociones de manera efectiva. Además, usará ejemplos de canciones de hip hop de artistas como SFDK, Tote King y algunas de sus propias composiciones, para analizar cómo se aplican estos recursos en la práctica. “Todo ello servirá para despertar en los alumnos aquello que ya saben de poesía y música y para que se aventuren a escribir su propia letra”, señala Haze.

El taller no solo busca formar en técnica, sino también fomentar la creatividad y la expresión personal. Haze considera que el rap es una herramienta poderosa para que los jóvenes aprendan a comunicar lo que sienten y piensan.

Festival Cosmopoética

El festival Cosmopoética, que acoge esta iniciativa, es un espacio donde la poesía se entiende como un fenómeno vivo, cercano y accesible. Durante sus jornadas, se suceden recitales, talleres y encuentros con escritores y músicos de toda España y otros países, fomentando el diálogo entre diferentes formas de expresión artística. La inclusión de un taller de rap de la mano de Haze refleja la apuesta del festival por acercar la poesía a un público joven y mostrar que la creación literaria puede estar presente en géneros musicales modernos y urbanos.

Así, el próximo fin de semana, Córdoba se llenará de ritmo, versos y aprendizaje. Haze, el rapero-filólogo del barrio de Los Pajaritos, compartirá su experiencia con los jóvenes, mostrándoles que la poesía puede sonar a rap, que la música puede enseñar literatura y que las historias personales tienen un lugar privilegiado en cualquier escenario. Entre clases, análisis y ejercicios, los participantes tendrán la oportunidad componer su propia historia en clave de rap, como Haze, ídolo de un barrio con mucho que contar.