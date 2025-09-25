Rocío Amaro 25 SEP 2025 - 12:19h.

La orquesta gaditana Zafiro Music ha perdido a su guitarrista, Abel, en un accidente de tráfico cuando regresaba de actuar en la feria de Villamartín (Cádiz)

“Tu esquina del escenario siempre será tuya”, le han dedicado sus compañeros de banda, que lo recuerdan como un gigante del rock, cercano, alegre y apasionado de la música

CádizLa madrugada del lunes dejó una herida profunda en la música popular de la Sierra de Cádiz. Abel, guitarrista de la orquesta Zafiro Music, falleció en un trágico accidente de tráfico cuando regresaba a su localidad natal, Arcos de la Frontera, tras una larga noche de trabajo en la feria del municipio vecino de Villamartín. Tenía todavía en las manos la energía y la "vibra" de un concierto que, sin saberlo, sería el último.

La noticia ha sacudido con fuerza a sus compañeros de escenario, a los que lo acompañaban noche tras noche recorriendo pueblos y fiestas. Han sido ellos los encargados de dar la triste noticia. En la cuenta oficial de la orquesta han compartido un mensaje desconsolado por la pérdida de uno de los suyos: “estamos destrozados, anoche nos dejó nuestro amigo y guitarrista Abel. Nos va a costar mucho trabajo superar esto. Esperamos que donde estés haya mucha cerveza fresquita, y mucho rock. Te echaremos mucho de menos. Salud y Rock and Roll”.

Una orquesta rota

Basta un leve recorrido por las redes sociales de Zafiro Music para descubrir que se trata de una de esas bandas que llenan de felicidad y desconexión aquellos lugares que pisan y visitan. Para poder transmitir eso, esa alegría, tiene que existir una estructura interior muy acorde con los sones. Parece que eso existe, o existía. Habituales en ferias y romerías de todo el territorio andaluz, estos músicos han compartido horas de trabajo y furgoneta, algo que seguro les ha convertido también en familia.

Al menos es lo que se demuestra en los de despedida de sus compañeros; uno de ellos, especialmente emotivo: “en momentos así es cuando más fuertes debemos agarrarnos. Nuestra orquesta ya no sonará tan dura, ni los temas de rock tendrán el mismo sentido, pero hay que hacerlo por él, porque Abel, desde arriba y con su púa en la boca, siempre estará pendiente de nosotros. Me sabe a poco todo lo que pude disfrutar de él, pero me quedo con el orgullo de haber podido conocer a un tío tan grande, y tan pequeño a la vez. Gracias siempre, Abel. Te quiere tu familia orquestera, y tu esquina del escenario siempre será tuya”.

Otro integrante escribió: “nos has dejado muy pronto, Abel. Qué injusta es la vida. Te has ganado nuestros corazones y siempre te llevaremos en el”. Palabras que muestran que no se ha marchado solo un músico, sino un hermano de escenario, alguien que llenaba con su risa y con su guitarra cada ensayo, cada bolo y cada noche de carretera.

El Ayuntamiento de Villamartín, municipio en el que Abel actuó por última vez, también ha mostrado públicamente su pesar: “lamentamos profundamente el fallecimiento del guitarrista de la Orquesta Zafiro, que sufrió un trágico accidente de tráfico en la madrugada del lunes, cuando regresaba a su localidad tras la actuación realizada en nuestra feria. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la orquesta en estos duros momentos”.

El último vídeo

En el homenaje improvisado que sus compañeros han compartido en redes, se ve a Abel como todos lo recuerdan: un tipo grande, con barba poblada y el pelo largo recogido en un moño. En un escenario improvisado, guitarra en mano, desbordaba energía y pasión. En ese último instante de rock, rodeado de aplausos y de la complicidad del público, vibraba al ritmo que de buen seguro tanto amaba. Era, sin que nadie pudiera imaginarlo, su despedida.

"Sin palabras…. Siempre te recordaremos tío grande", es otro de los mensajes. "Mucha fuerza a todos chicos, tuvisteis un gran guitarrista que a partir de ahora siempre os acompañará y pondrá un toque de rock en vuestras vidas", dice otro. Y así, sin conocerlo se puede llegar a saber que Abel no entendía la vida sin música.

La guitarra como refugio. Un segundo plano que a veces pasaba al primero. Acordes tras las voces de sus compañeras que regalaban grandes clásicos para levantar las fiestas de cada pueblo. Esa es la vida de la orquesta, compartir risas y brindis en escenarios portátiles durante largas temporadas.

En esas fotos y videos que la orquesta ha resaltado hoy a modo de homenaje, se le ve en su rincón, en una esquina casi pasando desapercibido. Su rincón del escenario se acaba de quedar vacío, aunque su música todavía resuene.

Un legado de rock and roll

La tragedia ha dejado un hueco imposible de llenar en Zafiro Music y en todos los que compartieron con él noches de música. Abel se ha ido demasiado pronto, pero quienes lo conocieron aseguran que seguirá presente cada vez que suene un acorde de rock and roll en algún escenario de la Sierra de Cádiz. Lo recordarán con una cerveza en la mano, la púa en los labios y esa sonrisa franca que ahora les acompañará de una forma diferente.

En palabras de sus compañeros: “Tu esquina del escenario siempre será tuya”.