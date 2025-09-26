Versos en la barra de un bar: cómo la poesía se esconde en las servilletas de Córdoba

Rocío Amaro 26 SEP 2025 - 16:30h.

Córdoba se convierte en un escenario poético gracias a las “Cosmoservilletas”, que llevan versos a bares, tabernas y calles, permitiendo a vecinos y visitantes descubrir la poesía gracias a unas servilletas

El Festival Cosmopoética celebra diez años de versos sobre servilletas y amplía su propuesta con talleres, recitales y experiencias sensoriales que acercan la poesía a todos los rincones de la ciudad

CórdobaPasear por el corazón de Córdoba es descubrir un laberinto de calles estrechas y rincones donde el tiempo parece diluirse. Cada piedra parece susurrar leyendas, y los patios adornados con el color de las flores y de los geranios parecen querer contar historias a todos los transeúntes. Estos días, en medio de este entramado urbano, la vida cotidiana se mezcla con la poesía gracias a una de las iniciativas más originales del Festival Cosmopoética, las "Cosmoservilletas".

Desde haces diez años, por estas fechas, hay versos que viajan por la ciudad de una forma inesperada, impresos en servilletas de bares y tabernas. De esta forma llegan a las manos de quien se acerca a la barra de un bar para pedir un café, una cerveza o algo que llevarse a la boca. Son textos breves, fragmentos que parecen sacados de los cuadernos secretos de sus autores. Así se han repartido hasta 210.000 servilletas poéticas por toda Córdoba.

Poco o nada le hace falta a una taberna cordobesa para mejorar la experiencia de degustar un buen salmorejo o un flamenquín, pero con esta iniciativa el viaje puede ser completo. Quizás se encuentren con el mensaje de Ana Vega Burgos: “Otra vez en mi piel sábanas frías y esta angustia de amarte para nunca”, o el de Antonio Luis Ginés: “Estallan las cosas en los parques olvidados”. Alejandro López Andrada es otro de los autores que ha prestado sus letras: “Ella va abriendo el corazón de la colina para dejar que duerma el horizonte”. Son palabras que flotan entre los platos, los vasos y el bullicio de conversaciones, y que convierten un momento cotidiano en un instante poético.

Versos tatuados en la piel

Este año, la propuesta va más allá y se amplía con "Versos en la Piel", una iniciativa que permite “tatuarse” temporalmente con los poemas de los autores invitados mediante calcomanías. Es la intención de este festival, que todo el que participe de una u otra forma en él se vea envuelto en una experiencia completa y apelando a todos los sentidos.

Recorrer las calles de Córdoba durante Cosmopoética obliga a estar bien atento para no perder ningún detalle. La ciudad se convierte en un escenario donde la poesía se entrelaza con la vida, donde tomar un café puede trasladar al comensal al reto de la búsqueda de los versos perdidos.

El festival cuenta con una programación que busca humanizar, conectar y hacer reflexionar, combinando música, cine y literatura. Diez años de Cosmoservilletas han hecho de esta iniciativa una seña discreta pero entrañable del festival.

Programación de Cosmopoética

El festival arranca este fin de semana en Córdoba con multitud de eventos y talleres previstos. Entre ellos, uno de los más esperados, el taller que impartirá el rapero Haze, referente del rap en español, poeta, compositor y profesor, que será el encargado de convivir durante todo un fin de semana con chicos y chicas que quieran aprender a escribir letras de rap.

"Versos a pedales" es otra de las propuestas. Una iniciativa que aúna poesía y naturaleza. Diferentes autores recitarán mientras pedalean para reivindicar la bicicleta como vehículo de transporte respetuoso con el medioambiente. Se efectuarán paradas en lugares emblemáticos por su interés ecológico y al finalizar cada una de las etapas, los autores leerán versos que tienen como tema principal la naturaleza y la necesidad de su conservación.

También será posible introducirse en el mundo de la escritura con un taller para para escribir, leer, mirar y compartir. Se analizarán versos, palabras y juegos líricos inspirados en diferentes libros.

Otro de los momentos más esperados es la celebración de un recital muy diferente en el que, acompañados del guitarrista flamenco Jesús Alamillos, serán los propios vecinos quienes lean los versos seleccionados por la poeta Pilar Sanabria. De esta manera, en un espacio tan simbólico como un patio, se fusionarán flamenco, poesía y la belleza de las flores.