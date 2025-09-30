Encuentran un megapanal con más de 100.000 abejas escondido en una vivienda de Granada

Sergio Guerrero, el apicultor que se ha enfrentado a ellas, nunca había visto algo así.

La enorme colmena, en la que encontraron 100.000 abejas, era ya un caos para los vecinos que no eran capaces de saber de dónde venían los ruidos

En Granada se ha visto una imagen no apta para quienes tienen pánico a las abejas. Aunque parezca mentira es real. Es un enorme panal construido en una vivienda en Granada. Sergio Guerrero, el apicultor que se ha enfrentado a ellas, nunca había visto algo así, informan J. Díaz Pando, P. Palacios y Pablo Vázquez.

El ensordecedor zumbido que salía de la azotea llevaba tiempo alterando la rutina de los vecinos de este edificio de Granada hasta que llamaron a un apicultor cuya reacción al ver el superpanal fue la siguiente:¡Buah! ¡Qué bicho!

100.000 abejas escondidas

La enorme colmena, en la que encontraron 100.000 abejas, era ya un caos para los vecinos que no eran capaces de saber de dónde venían los ruidos. Llevaban nada menos que 7 años zumbando en secreto.

Al apicultor le costó encontrar el escondite que había seleccionado a conciencia la abeja reina: ¡Cómo voy a sacar esto de aquí con lo difícil que es estar aquí metido dentro!

¿Por qué la abeja reina eligió este lugar?

Comenzaba entonces la complicada tarea para retirar el enjambre. Sergio Guerrero, apicultor, lo ha pasado mal para llegar a ellas. Ha tenido tirar cuatro muros y con un aspirador y movimientos suaves para no alterarlas, poco a poco ha quitado las abejas. Eso sí, se lleva panales para aprovechar la miel.

La reina buscó cobijo en este edificio al encontrar un hábitat más seguro en la ciudad, lejos de los pesticidas de los campos de cultivos. Una semana le llevará retirarlas por completo y alojará a las abejas en un colmenar para que sigan con su tarea esencial para la vida polinizando plantas y cultivos.