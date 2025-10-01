El 112 recibe un aviso tras el hallazgo del hombre tirado en la calle

La víctima, de 42 años, presentaba un fuerte golpe en la cabeza

Un hombre de 42 años ha muerto en la calle Las Cabezas de San Juan de la barriada de Palmete, en Sevilla. El hombre tenía un fuerte golpe en la cabeza. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Alrededor de las seis de la mañana una llamada a Emergencias 112 de Andalucía alertó de la presencia de un hombre en el suelo inconsciente, informa el diario Abc. Según el testigo, el hombre presentaba una hemorragia en el cráneo debido a un traumatismo craneoencefálico.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la muerte del hombre, de 42 años.

Consternación entre los vecinos de Palmete

En el entorno de la calle Las Cabezas de San Juan, en Palmente, se han vivido momentos muy duros cuando los vecinos han conocido los hechos.

Tras el cordón policial, los familiares de la víctima se abrazaban y demostraban su dolor mientras agentes de la Policía Nacional investigaban los hechos, informa el citado diario.

Los vecinos han asegurado desconocer qué había sucedido, mientras una anciana de 82 años se lamentaba "cómo se puede llegar a esto, no somos nada".