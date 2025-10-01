Rocío Amaro 01 OCT 2025 - 11:05h.

Alba Barrera, la joven jerezana de 30 años que protagonizó la campaña en redes "más fuerte que el vinagre de Jerez", ha fallecido a consecuencia de la leucemia que padecía

Música, globos y bengalas: Alba celebra su cumpleaños desde la ventana del hospital de Jerez tras recibir un trasplante

Cádiz"Hoy estamos y mañana no lo sabemos". Lo escribió Alba Barrera hace apenas unos meses y hoy esas palabras resuenan más que nunca y dejan tras de sí un eco insoportable, porque ella ya no está. La joven madre de Jerez de la Frontera, Cádiz, que en mayo de 2024 recibió el diagnóstico más cruel (leucemia) ha fallecido tras su incansable lucha.

Alba decía de sí misma que era "más fuerte que el vinagre de Jerez". Y lo fue, hasta el final. Acababa de cumplir 30 años rodeada de su familia, que nunca la dejó sola, de su hijo pequeño, al que portó en brazos hasta sus últimos días, y de una ciudad entera que se volcó con ella en su batalla.

Protagonizó una campaña de superación en redes sociales que la convirtió en abanderada de la esperanza y que llevó su nombre por todo el país. "La gente me dice que soy un ejemplo, y no me considero así", decía. No era consciente, pero ser madre joven de un niño tan pequeño y pelear como ella lo hizo quizás sí que la hacía ejemplar: "mi consejo para todos ellos es que valoréis lo que os está regalando la vida día a día. Los pequeños detalles marcan la diferencia, exprime cada experiencia, sana, disfruta y sé feliz". Fueron sus últimas palabras en Facebook.

El día que Alba volvió a nacer

Han sido meses muy duros. Largos días en aislamiento, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, incertidumbre, miedos… Alba pasó gran parte de este tiempo en la sexta planta del Hospital de Jerez. Allí, el 23 de septiembre de 2024, cumplió el sueño que nunca quiso tener, recibir un trasplante de médula de un donante compatible.

Ese día lo contó como si fuese un renacer: "23 de septiembre, volví a nacer", escribió en sus redes. "Descansé, fue mi verdadero cumpleaños". Porque ese trasplante la llevó a la prórroga. Un año más que Alba aprovechó con la misma entereza y coraje con el que había afrontado toda su enfermedad. Justo doce meses después, la leucemia ha terminado arrebatándole la vida.

Hace un tiempo envió este mensaje a la web de Informativos Telecinco: "Es un trayecto largo, lo sé, al igual que me quedan muchos días aquí dentro, pero solo voy restando días del calendario para poder seguir siendo feliz, en casa, arropada de los que me quieren y con mi niño. Restando días, estoy a tope y sigo siendo más fuerte que el vinagre de Jerez”. Porque así era ella, más fuerte que el vinagre (de Jerez).

El adiós más duro

La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío inmenso en su familia y en toda la ciudad. Las redes se han llenado de mensajes, de recuerdos, y de palabras de consuelo para su familia. Porque hoy hay mucha gente rota, como sus hermanas. "Ahora sí que me viene lo peor hermana mía, el seguir mi vida sin ti a mi lado... gracias por enseñarme el valor más grande de la vida, la valentía. Estoy muy orgullosa de ti. Descansa en el lugar más bonito que haya en el cielo, y espérame siempre en la orilla, que te prometo ir a buscar. Te has llevado un trozo de mi alma, pero me has dejado tu corazón pequeño, mi pequeño por el que vamos a seguir luchando como lo has hecho tú con tu vida. Gracias por enseñar una gran lección al mundo". Ha escrito su hermana Sara.

"No sabes el vacío tan grande que vas a dejar en esta casa, en esta mente, en este cuerpo que tanto lleva sufriendo de verte así. No me cabe en el pecho más orgullo de haber aprendido a sacar fuerzas aunque no las haya", le ha dedicado Miriam, su otra hermana, con amor y dolor.

Una ciudad que la recuerda

No hay nadie en esa ciudad gaditana que no la haya querido recordar hoy, pero si se trata de elegir alguno de los mensajes que circulan de pantalla en pantalla, hay algunos que seguro que le harían especial ilusión. Su Hermandad del Soberano Poder de Jerez - La Granja, por ejemplo, la ha despedido así: "Fuiste una valiente y luchadora hasta el último instante. Que desde allí arriba des fuerza a tu familia y cuides del pequeño Leo. Tu Hermandad y sobre todo los más jóvenes no olvidarán jamás tu lucha por la vida".

El Xerez Deportivo, su equipo, también se ha sumado al dolor, recordando que “durante su vida fue todo un ejemplo de lucha y superación”. Incluso la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha querido rendirle homenaje: “Alba ha sido un ejemplo, como toda su familia. De entrega, de amor, de coraje. Durante su enfermedad, siempre fue ella la que nos dio fuerza, la que nos transmitía esperanza y serenidad”.

Alba, siempre presente

Alba se ha ido demasiado pronto, dejando tras de sí una huella imborrable. Una joven madre que nunca dejó de luchar, que nunca perdió la esperanza y que enseñó a quienes la rodeaban a valorar la vida, incluso en sus momentos más frágiles.

Su hijo, su familia, sus amigos y todos los que siguieron su batalla guardarán para siempre su sonrisa, su coraje y esa frase que ya forma parte de su legado: “Soy más fuerte que el vinagre de Jerez”.

En medio del dolor, queda también la certeza de que su ejemplo de amor y fortaleza perdurarán.