03 OCT 2025

20 profesionales del Hospital Clínico San Cecilio de Granada presentaron síntomas leves de gastroenteritis el pasado 27 de septiembre, aunque ninguno requirió hospitalización

La Consejería de Salud asegura que el funcionamiento del hospital no se vio alterado y que se han reforzado los protocolos de higiene y seguridad

GranadaEl Hospital Clínico San Cecilio de Granada ha confirmado que una veintena de profesionales sanitarios presentaron el pasado 27 de septiembre síntomas leves compatibles con una gastroenteritis. Según fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ninguno de los trabajadores requirió hospitalización y en ningún momento se vio comprometido el normal funcionamiento de los servicios del centro.

Desde la dirección del hospital se ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad, y aseguran que en no se ha visto afectado ningún paciente por esta situación, por lo que la atención sanitaria se ha mantenido con total normalidad.

El servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública ha abierto una investigación para determinar el origen de esta posible intoxicación. Entre las hipótesis iniciales se baraja la posibilidad de que se trate de una causa alimentaria o de un agente vírico, aunque por el momento no se han concretado resultados.

Medidas de prevención para evitar el contagio

La investigación habitual en estos casos incluye un análisis exhaustivo de los protocolos de higiene y seguridad alimentaria del hospital, así como la revisión de cualquier actividad que pudiera haber expuesto al personal a riesgo de contagio.

La gastroenteritis, aunque leve en este caso, es una enfermedad que puede propagarse con facilidad en entornos cerrados si no se aplican medidas preventivas adecuadas. Para ello, las recomendaciones propias de estos casos pasan por reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y las recomendaciones de higiene entre todo el personal.

Desde la Consejería de Salud se ha asegurado que la situación está plenamente controlada y que la atención a los pacientes se mantiene con absoluta normalidad. Asimismo, se ha recordado que este tipo de incidencias pueden llegar a ser habituales en cualquier gran hospital y que los sistemas de prevención y control están diseñados para minimizar riesgos tanto para profesionales como para usuarios.

El hospital continuará monitorizando el estado de salud de los trabajadores afectados, mientras se espera que los resultados de la investigación permitan determinar con exactitud el origen del brote y adoptar medidas adicionales si fuera necesario.