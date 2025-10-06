El hombre presentaba dos heridas de arma blanca en el muslo de una pierna y otra en el cuello

La presunta agresora fue detenida como supuesta autora de un delito de lesiones en el ámbito doméstico

MálagaUna mujer de 41 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga por haber apuñalado supuestamente a su pareja, un hombre de 50 años, la madrugada del pasado domingo mientras éste dormía en una vivienda de la capital.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 horas en un domicilio de la calle Alcalde José María Corona y fue la propia víctima la que pidió auxilio llamando al teléfono 112, ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Dos heridas de arma blanca en el muslo de una pierna y otra en el cuello

El hombre presentaba dos heridas de arma blanca en el muslo de una pierna y otra en el cuello, según comunicó la Policía al 112, que movilizó a los servicios sanitarios, que evacuaron al herido al Hospital Clínico Universitario.

Fuentes policiales han dicho a EFE que no se teme por la vida de la víctima y que ya ha recibido el alta médica en el hospital.

Por su parte, la presunta agresora fue detenida como supuesta autora de un delito de lesiones en el ámbito doméstico y citada junto a su pareja para un juicio rápido en el juzgado de guardia de la capital.