Redacción Euskadi 02 OCT 2025 - 13:18h.

El grupo criminal había estafado a más de 300 víctimas en todo el Estado

Una mujer creada por IA deja a Nacho sin ahorros: "Pensarán que soy un pardillo"

San SebastiánA veces basta con tirar del hilo para deshacer toda una madeja, es lo que ha hecho en este caso la Ertzaintza que arrancó investigando, el pasado mes de febrero, la agresión sexual a una menor en Donostia y ha terminado desarticulando a todo un grupo criminal que habría dejado un reguero de más de 300 víctimas, a las que estafaban y coaccionaban con anuncios falsos en plataformas de contactos. Cuatro personas han sido detenidas: tres hombres y una mujer, todos de entre 19 y 21 años.

La Policía Vasca detuvo, hace siete meses, a un hombre por un delito de agresión sexual a una menor de edad en la capital guipuzcoana. No sabían, entonces, que este individuo era, además el cabecilla de un entramado criminal. Los investigadores constataron que este hombre en el perfil de una red social publicaba fotos de diferentes mujeres con un alto contenido erótico y que estas imágenes iban cambiando cada poco tiempo. Además, comprobaron que con el número de abonado del acusado aparecían referencias con anuncios de contacto en los que se ofrecían servicios de “escort”.

Tirando del hilo, la investigación permitió identificar y detener a tres hombres y una mujer que formaban este entramado delictivo, operativo desde septiembre del año 2022 y que habría estafado unos 55.000 euros, sobre todo en las Islas Canarias y Galicia, aunque operaban desde Guipúzcoa. La trama consistía en estafar y coaccionar de forma continuada a las víctimas mediante engaños en las plataformas de contacto, obligándoles a pagar mediante sistemas de pago electrónico, transferencias bancarias y pagos en cajeros por unos servicios que no existían. La estafa ha afectado al menos a 300 personas de todo el Estado.

Así, la Ertzaintza ha logrado desarticular a este grupo criminal especializado en estafas y coacciones a través de plataformas de contactos. Este grupo criminal habría engañado a los afectados suplantando anuncios de servicios sexuales en plataformas de contactos para captar a sus víctimas y exigirles pagos mediante presiones y amenazas. Cuatro personas han sido detenidas, tres hombres y una mujer, a los que se atribuyen los delitos de estafa y coacciones continuadas y pertenencia a grupo criminal.

El cebo: un anuncio sexual

Los delincuentes publicaban anuncios falsos en las plataformas de contacto o de citas en línea que ofrecían servicios o contenidos de tipo sexual destinados, principalmente, a hombres. Una vez que los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea, reclamando pagos o adelantos por unos servicios que nunca llegaron a realizarse.

En los mensajes, las víctimas eran coaccionadas o chantajeadas, bajo el pretexto de difundir sus conversaciones y el tipo de servicios contratados a sus familiares cercanos. Muchas de las víctimas accedían a pagar por vergüenza o por miedo a las represalias.

Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos. El análisis técnico permitió vincular las llamadas a una docena de líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial. Además, se comprobó que los números receptores de los pagos pertenecían a cuentas de los miembros del grupo criminal y estaban relacionados con otras denuncias similares.

En muchos casos, el grupo con una estructura delictiva organizada que actuaba de forma jerarquizada solicitaba el abono de una parte del servicio por adelantado y, posteriormente, exigía el pago completo con diversos pretextos para obtener un mayor beneficio económico.

A los cuatro detenidos, tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Los acusados pasarán a disposición judicial una vez se finalicen con las diligencias correspondientes.