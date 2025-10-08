El cliente habría empezado una discusión con los empleados del local, y posteriormente, cometió la agresión

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre

La Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación sobre el apuñalamiento de un cocinero de 40 años por parte de un cliente en un restaurante de Marbella, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre, según ha adelantado diario 'SUR'. Momentos antes de la agresión el autor de los hechos había realizado un pedido en el establecimiento.

El apuñalamiento se produjo tras una discusión

Según el diario, el hombre habría empezado una discusión con los empleados del local, y posteriormente, cometió la agresión contra el cocinero, a quién apuñaló en el pecho, dándose luego a la fuga. El responsable del lugar fue quien trasladó a la víctima al centro de salud, aunque, finalmente, fue evacuado al hospital. Tras los hechos la Policía tiene abierta la investigación, han confirmado las fuentes.