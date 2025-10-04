Agencia EFE Redacción Madrid 04 OCT 2025 - 11:27h.

La mujer ha sufrido varias puñaladas en la base del cuello con un arma blanca y se encuentra en estado grave

El presunto agresor, un hombre de 45 años de nacionalidad peruana, ha sido detenido por Policía Nacional

Compartir







MadridUna mujer de 51 años ha resultado herida grave en la madrugada del sábado en el distrito madrileño de Usera tras recibir varias puñaladas en el cuello, han informado fuentes de Emergencias Madrid.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación de la agresión, que se ha producido poco antes de las 2:00 horas de este sábado a la altura del número 52 de la calle Santuario, según han indicado a EFE fuentes policiales.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos, Murcia

La mujer ha sufrido varias puñaladas en la base del cuello con un arma blanca, y ha sido atendida por Samur Protección Civil trasladada inestable y grave al hospital 12 de Octubre.

Detenido el presunto agresor

El presunto agresor, un hombre de 45 años de nacionalidad peruana, ha sido detenido por Policía Nacional poco después de asestar las puñaladas a la mujer, española, tras localizar el cuchillo.

La víctima ha sufrido varias heridas en la base del cuello con un arma blanca, y ha sido atendida por Samur Protección Civil trasladada inestable y grave al Hospital 12 de Octubre.