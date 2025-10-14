La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Tejado

El Ministerio Público le acusa de cinco delitos de robo y detención ilegal

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento atraco que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su domicilio de Gines (Sevilla), en el que además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Un asalto que rondaría el millón de euros, y por el que el sobrino de la artista, Antonio Tejado, era detenido como presunto autor intelectual en febrero de 2024. Tras tres meses en prisión, el ex de Rosario Mohedano salía en libertad provisional con medidas cautelares -como la retirada del pasaporte o la obligación de acudir a firmar al Juzgado cada 15 días- a la espera de juicio.

La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Tejado

La Fiscalía ha presentado un escrito solicitando formalmente una pena de 30 años de prisión para Antonio Tejado por su presunta implicación en el violento atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal el 25 de agosto de 2023.

El Ministerio Público le acusa de cinco delitos de robo y detención ilegal y sostiene que fue él quién facilitó al resto de la banda criminal la información precisa para garantizar el éxito del asalto a la residencia de su tía, asegurando incluso que retomó su relación con la folclórica para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda.

Una petición incluso superior a la de la acusación particular -ejercida por Emilia del Río, abogada de María del Monte- que ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla una pena de 28 años y medio de cárcel.

Antonio Tejado no presenta recurso de apelación

El abogado de Antonio Tejado, Fernando Fernández Velo, finalmente no presentará recurso de apelación, por lo que el sobrino de María del Monte deberá sentarse en el banquillo de los acusados y se celebrará un juicio por estos hechos.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha emitido una providencia en la que informa de la presentación de recursos de apelación por parte de seis de los once acusados en el caso. Entre ellos se encuentra Arseny Garibyan, un ciudadano ruso señalado como uno de los supuestos líderes del grupo que habría participado en el asalto ocurrido la madrugada del 25 de agosto de 2023, y conocido además por su estrecha relación con Tejado. Sin embargo, entre esos recursos no se encuentra el del propio Antonio Tejado.