Como cada día 7 y 21 del mes desde que salió de la cárcel en libertad provisional en 2024, Tejado se ha presentado ante el juez para firmar

Procesan a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por el asalto a la casa de la cantante

Antonio Tejado ha reaparecido, cumpliendo su cita con la Justicia a la espera de que se fije la fecha del juicio por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal.

Su aparición pública llega tras el duro varapalo que ha supuesto que los abogados de su tía hayan presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para él por considerarlo el "cerebro" del violento asalto a su vivienda.

Como cada día 7 y 21 del mes desde que salió de la cárcel en libertad provisional en mayo de 2024, el ex de Rosario Mohedano se ha presentado ante el juez para firmar, y lo ha hecho con un llamativo cambio físico que no ha pasado inadvertido y que refleja que no están siendo momentos fáciles para él.

Y es que después de aumentar considerablemente de peso a raíz de su detención como presunto autor intelectual del robo en la residencia de su tía, Antonio ha adelgazado mucho y ha reaparecido visiblemente más delgado y presumiendo de músculos con un pantalón corto negro y una camiseta ajustada en color mostaza.

Lo que no ha cambiado es su actitud ante las cámaras, haciendo oídos sordos a todas las preguntas sin inmutarse ni transmitir con sus gestos cómo se encuentra y cómo está llevando que su propia tía haya pedido una pena de prisión tan elevada para él, después de que su entorno haya revelado que está destrozado y que sigue manteniendo que es inocente.

Asimismo, ha evitado desvelar si tiene posibilidad de presentar otro recurso ante el juez. En cuanto a las declaraciones de su ex, Alba Muñoz, Tejado tampoco ha querido pronunciarse.

Fue el pasado 24 de agosto cuando se cumplieron dos años del asalto al chal�é de la casa de María Del Monte, cuando la cantante y su esposa fueron víctimas de un asalto en su vivienda ubicada en la localidad sevillana de Ginés del que su sobrino fue acusado de ser el autor intelectual.