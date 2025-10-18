Iván Sevilla 18 OCT 2025 - 18:34h.

Detienen a un hombre por darse a la fuga con 12 fardos de hachís en su coche en Camas, Sevilla

La persecución al sospechoso se produjo a las 18:30 horas cuando una patrulla se topó con el vehículo

SevillaUn hombre que se vio sorprendido por una patrulla acabó estrellando su coche, huyendo a pie y agrediendo a los policías que le perseguían, cuando fue alcanzado. Todo ocurrió en la localidad de Camas (Sevilla), por donde circulaba con casi media tonelada de hachís.

Así lo ha explicado la Policía Nacional en un comunicado emitido, tras los hechos que tuvieron lugar este 17 de octubre, concretamente alrededor de las 18:30 horas. A plena luz del día, un indicativo se encontraba realizando sus habituales labores de prevención.

De repente, observaron cómo un conductor se daba a la fuga al darse cuenta de que los agentes estaban por la zona. En su intento de escapar, acabó empotrando su turismo contra otro que hab�ía aparcado en una calle del municipio.

Lejos de quedarse allí para explicarle a los efectivos el motivo de su huida, abandonó el asiento del piloto y se marchó a la carrera. No obstante, terminó siendo interceptado por dos de los policías. Entonces, el individuo arremetió contra ambos.

Uno resultó herido en una rodilla, tal y como ha precisado el Cuerpo. Posteriormente, con la situación ya bajo control, inspeccionaron el interior del automóvil. El fugado transportaba hasta 12 fardos de droga, que ocupaban por completo los asientos traseros.

Cada uno tenía un peso en kilos distinto, como tenía apuntado en el envoltorio exterior, donde se podía leer la palabra "Pijou". Al menos, en varias de las bolsas. Por presuntos delitos de tráfico de drogas y atentado a agente de la autoridad, el varón fue arrestado.