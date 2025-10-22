Gonzalo Barquilla 22 OCT 2025 - 13:10h.

La Universidad de Granada ha colocado un cartel que insta a sus alumnos a no realizar trámites con la ayuda de sus padres

"No atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en prácticas es mayor de edad". Este es el mensaje que el vicedecanato de la Universidad de Granada muestra en un cartel colocado en sus instalaciones para instar a los estudiantes a afrontar cualquier trámite por cuenta propia y no requerir la ayuda de sus progenitores.

Los alumnos que buscan realizar sus primeras prácticas en empresas tienen en torno a los 20, 21 o 22 años, por lo que deberían conscientes de la documentación que hay que preparar y los procedimientos que hay que completar.

Numerosos padres han acudido junto a sus hijos a las ventanillas de secretaría de los centros para realizar consultas o reclamaciones en asignaturas. No obstante, los jóvenes son mayores de edad para gestionar estas situaciones en la vida adulta.

El autor del cartel: el objetivo del mensaje "no es excluir ni molestar a las familias"

Este ejemplo se produce en la Universidad de Granada, pero estas situaciones se repiten en numerosos centros universitarios de España. Por ello, el mensaje del vicedecanato de prácticas granadino se ha vuelto viral en redes sociales. En X ha sido difundido por el catedrático de organización de empresas Daniel Arias Aranda, que apoya la iniciativa: "Cuando en la universidad es necesario poner este cartel es que algo está fallando", ha indicado en al red social.

El autor del cartel, según recoge 'Cadena Ser', ha sido Pedro Valdivia, vicedecano de prácticas del centro granadino, que ha subrayado que el objetivo del texto "no es excluir ni molestar a las familias", sino recordar que la relación académica es solamente entre la universidad y los estudiantes. Ha destacado que el hecho de acudir con los padres "no es una tendencia", son casos puntuales, pero es algo que se debe atender: "En sus manos está la formación de niños y niñas del futuro".