En España faltan pastores, una profesión que ha ido perdiendo vocaciones con el paso del tiempo, pero que ahora parece tener cierto atractivo entre los jóvenes. Eso al menos se aprecia en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se enseña el oficio del pastoreo en las aulas y también en el campo. Informa en el vídeo Antonio Valverde.

Allí la comunidad educativa se suma un rebaño dirigido por Javier de los Nietos, exalumno de Psicología. "Hubo un tiempo en el que estaba estudiando a la vez que pastoreaba", cuenta. Cabras universitarias por una razón. "Como se han ido olvidando estos oficios, pues no se ha ido transmitiendo a otras generaciones", explica. De ahí este curso de pastoreo regenerativo.

"Estamos ruralizando el campus, trayendo al mundo rural a esta zona periurbana de la Universidad Autónoma", cuenta César Agustín López Santiago, profesor de Ecología en la UAM.

Plazas agotadas y perfiles llamativos

Plazas agotadas por perfiles llamativos, como estudiantes de veterinaria, biología, ecología, ingeniería del medio natural, filosofía o ciencias políticas. Hay formación teórica, pero también mucha práctica. La tragedia de agosto con los incendios removió sus conciencias y con la ganadería aprenden soluciones.

Retener a la población rural, conservación de suelos o prevención de incendios. En definitiva, un servicio ambiental. De ahí el empeño de Javier. "Es un oficio que si no apostamos ahora se va a ir perdiendo", explica.