El accidente se produjo a las 17.15 horas, cuando un compañero sacó del agua a la víctima y solicitó ayuda al centro de coordinación, según ha informado en una nota el 112

Un buzo originario de Cantabria falleció el jueves mientras realizaba trabajos de buceo en la presa del Embalse del Rumblar, en el municipio de Baños de la Encina (Jaén).

El suceso tuvo lugar alrededor de las 17:15 horas, momento en el que un compañero se percató de lo que estaba ocurriendo, lo sacó del agua y solicitó ayuda al centro de coordinación del 112 Andalucía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

El 112 informó también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como detalla los pasos a seguir el protocolo en caso de accidentes laborales con resultado de muerte.