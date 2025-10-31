Patricia Martínez 31 OCT 2025 - 12:05h.

Los tres marineros viajaban en un taxi para incorporarse a trabajar a un pesquero

La carretera por la circulaban estaba en muy malas condiciones, según apuntan quienes conocen la zona

VigoTres marineros gallegos han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían al puerto de Walvis Bay, para embarcar en un pesquero.

Los tres marineros, de los que todavía se desconocen las identidades, viajaban en un taxi, cuyo conductor falleci�ó también tras el impacto, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Los primeros datos apuntan que estos marineros se desplazaban al puerto de Walvis Bay, para embarcar en una campaña de róbalo o merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco concreto.

Los marineros habrían viajado desde Oporto para embarcarse en Walvis Bay

Los tres marineros habrían llegado al aeropuerto de la capital, Windhoek Hosea Kutako, en un vuelo procedente de Oporto y posteriormente cogieron un taxi para desplazarse hasta el puerto para embarcarse, un trayecto de unas cinco horas, por una carretera en malas condiciones, y que según algunas fuentes conocedoras de la zona, carece de los servicios elementales. Según las primeras informaciones, el vehículo en el que viajaban impactó contra otro que se había saltado la mediana de la carretera.

El taxista, un ciudadano namibio, también habría muerto en el siniestro. Aunque no han trascendido las identidades ni más detalles de lo sucedido, la noticia ha causado gran conmoción en la cooperativa de armadores de Vigo y entre el sector pesquero de la comarca.