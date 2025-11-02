Muere un niño de 11 años atropellado en la autovía A-92 en Huétor Tájar, Granada

Europa Press 02 NOV 2025 - 12:44h.

Un vehículo arrolló al menor, que se encontraba en la carretera, a las 6:45 horas en el kilómetro 201 de la autovía

Una mujer muere atropellada por un camión en Arrecife, Lanzarote

Compartir







GranadaUn niño de once años ha fallecido este domingo tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura de la localidad granadina de Huétor Tájar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

El accidente ocurrió a las 6:45 horas en el kilómetro 201 de la autovía, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló al menor, que se encontraba en la carretera, según ha detallado la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las posibles responsabilidades del hecho.