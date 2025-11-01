Una mujer muere atropellada por un camión en Arrecife (Lanzarote)

Ha fallecido sobre las 10.00 horas de este sábado tras ser atropellada por un camión

LanzaroteUna mujer de 79 años ha fallecido sobre las 10.00 horas de este sábado tras ser atropellada por un camión en la Calle Hermanos Zerolo de Arrecife (Lanzarote), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal tan sólo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Arrecife se hicieron cargo de instruir de las diligencias correspondientes.