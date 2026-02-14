Los cuatro países han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador

El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos. Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina.

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia". Rusia afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".

Las cuatro capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas. Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, ha destacado que "científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra".

La mujer de Navalni ha expresado su agradecimiento a los países europeos que "han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad". "Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes", ha apelado.