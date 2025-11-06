Rocío Amaro 06 NOV 2025 - 12:19h.

Se busca a Ángel V. G., un joven jerezano de 26 años cuyo rastro se perdió el lunes 3 de noviembre en Jerez de la Frontera, Cádiz

Según la familia, el joven, que fue visto por última vez en la zona del Club Nazaret, necesita medicación y creen que su móvil se apagó ese mismo día

CádizLa asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Ángel V. G., un joven jerezano de 26 años cuyo rastro se perdió el lunes 3 de noviembre. Su familia, muy preocupada, solicita la colaboración ciudadana para poder encontrarlo cuanto antes, ya que el chico necesita medicación y no puede valerse por sí mismo para regresar a casa.

Ángel mide 1,73 metros, tiene complexión robusta, lleva gafas graduadas y presenta pelo y ojos de color negro. Ese día fue visto por última vez alrededor de las cuatro de la tarde en la zona del Club Nazaret, en Jerez de la Frontera, Cádiz. No llevaba abrigo y su teléfono móvil dejó de dar señal el mismo lunes, lo que ha dificultado la búsqueda.

Ángel necesita medicación

Los familiares explican que Ángel tiene discapacidad intelectual y que no está en condiciones de orientarse solo ni de pedir ayuda. Por eso, cualquier detalle puede ser clave.

Quien disponga de información puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o llamar directamente a la Policía Nacional en el 091.