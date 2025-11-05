Rocío Amaro 05 NOV 2025 - 11:52h.

El Arzobispado de Sevilla permitirá que Noelia, la joven con síndrome de Down de Benacazón, sea madrina de su sobrino el 31 de enero, tras la polémica generada por la negativa inicial del párroco

Polémica en un pueblo de Sevilla por la negativa del párroco a que una joven con síndrome de Down sea madrina de bautizo: "No es apta"

SevillaLa historia que hace apenas unos días desató una ola de indignación en Benacazón (Sevilla) ha dado el giro más esperado. Noelia, la joven de 18 años con síndrome de Down a la que el párroco de la localidad consideró "no apta" para ser madrina de bautizo, podrá finalmente ejercer ese papel el próximo 31 de enero en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. La familia ha confirmado que otro sacerdote será el encargado de oficiar la ceremonia.

El conflicto estalló cuando el párroco de la única iglesia del municipio denegó a Noelia la posibilidad de ser madrina de su sobrino Manuel, pese a haber cumplido los requisitos establecidos por la Iglesia, es decir, tener la Primera Comunión, la Confirmación y una participación activa en la vida parroquial.

Tal fue el revuelo que dicha negativa provocó una recogida de firmas en Change.org, donde se superaron rápidamente las 2.600 adhesiones reclamando la destitución del sacerdote y una rectificación oficial. La destitución no ha llegado, pero la rectificación, sí.

Tras varios días de silencio institucional, el Arzobispado de Sevilla contactó directamente con la familia para poner fin a la situación. Según Gori Vega, padre de Noelia, la resolución ha llegado esta misma semana: "Estamos aliviados, porque estábamos luchando por algo que creíamos que ya estaba superado", confiesa.

Así que si no encuentran ningún otro impedimento, el bautizo se celebrará "donde siempre quisimos, en nuestra parroquia, pero con otro sacerdote que nos van a mandar", y será a finales del mes de enero del año que viene. Una resolución que ha aliviado a una familia que confirma que no busca prolongar el conflicto ni insistir en responsabilidades, sino cerrar un episodio que califican de difícil y surrealista: "nos contentamos con que hayan rectificado. Lo importante es que Noelia será madrina y que todo vuelva a la normalidad", señala.

El mensaje que lo confirmó todo

El anuncio no lo ha hecho la Iglesia, sino la propia familia, a través de un comunicado difundido en redes sociales: "tras todo lo vivido, Noelia será finalmente la madrina de bautizo, y la ceremonia se celebrará, como debía ser, en nuestra querida Parroquia de Benacazón" confirmaban. "Este resultado no solo representa una alegría inmensa para nuestra familia, sino también una victoria para la inclusión, el respeto y la dignidad de todas las personas con discapacidad".

Sin contener la emoción, el padre de Noelia asegura que "la fe no se mide en capacidades, sino en el corazón, la entrega y el amor que cada persona pone en lo que hace”, por lo que para ellos no hay mejor candidata a amadrinar a ese bebé. "Ella es una más de todos nosotros y tiene todo el derecho del mundo a cumplir su ilusión de ser madrina", dice uno de los muchos comentarios que han mostrado una gran alegría ante la buena nueva.

El mensaje termina con un agradecimiento a todos los que les han apoyado durante estos días en los que han estado viviendo una situación, para ellos, más que desagradable. "Gracias a cada mensaje, a cada muestra de cariño y a todos los que han hecho posible que la voz de Noelia, y de tantas otras personas, sea escuchada”.

Un caso con repercusión más allá del municipio

Lo ocurrido en Benacazón se extendió rápidamente tanto en redes sociales como en plataformas de apoyo, donde se generó un acalorado debate sobre la inclusión y los derechos dentro de la Iglesia. De hecho, la petición online recordaba que Noelia no solo había cumplido los requisitos, sino que también representaba "con pureza y alegría los valores del Evangelio".

Ahora la familia evita hablar de posibles medidas internas para reparar el daño ocasionado a todos, especialmente a la joven, pero también a los padres del bebé que solo pretendían vivir un día inolvidable. La ceremonia será oficiada por otro párroco el que por el momento se desconoce la identidad.

A partir de ahora, para todos ellos, el foco vuelve a estar en el bautizo que motivó toda la polémica. La familia insiste en que quiere recuperar la normalidad y el anonimato, y en que solo pretende retomar la celebración familiar que se vio interrumpida por todo lo ocurrido.