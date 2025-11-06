La familia del menor de 12 años también ha negado este jueves que tras el ataque pueda haber un caso de acoso escolar

El menor apuñalado por un compañero en Albuñol tenía "muy buena" relación con el agresor: su familia niega un caso de acoso escolar

Compartir







La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha confirmado que el caso de la agresión del instituto de Albuñol, en Granada, cuya víctima, un niño de doce años, que está fuera de peligro, fue apuñalado el pasado martes por la mañana por un compañero de 13 años, no ha tenido "nada que ver" con lo que "técnicamente" se define como un caso de acoso escolar ni con "el funcionamiento del centro".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto en Cádiz, donde ha firmado un protocolo para el fomento de la FP, Castillo ha reiterado que "el ámbito escolar es donde están más seguros" los alumnos por el "tiempo y esfuerzo en trasladar esos valores de convivencia que son necesarios" y que en el caso de la agresión de Albuñol no tuvo "nada que ver con el funcionamiento del centro" y lo que no se identifica como "acoso" sino con "un conflicto entre dos alumnos", menores de 14 años, uno de los cuales, de 13, comete una "conducta" que fue "gravemente perjudicial para la convivencia" en tanto "agrede a otro", si bien "eran amigos el día de antes".

No se identifica como "acoso" sino con "un conflicto entre dos alumnos"

Ha vuelto a llamar en este contexto a una "reflexión como sociedad" del tipo de educación que la sociedad quiere para "niños y jóvenes", partiendo de la base de la responsabilidad de todos en tanto "nada se consigue sin esfuerzo", a la par que ha hecho hincapié en las "medidas estupendas en los centros educativos que hay que poner en valor" contra las conductas de acoso.

La familia del menor de 12 años también ha negado este jueves que tras el ataque pueda haber un caso de acoso escolar. El niño de 13 años ha sido expulsado por "comportamiento muy grave" 29 días de este centro educativo, según la información que facilitó el pasado martes la Junta, que defendió la rapidez con la que actuó la dirección del centro, y la actuación de la Inspección Educativa, que abría la pertinente investigación y el protocolo de acoso, como está estipulado en estos casos. Los menores de 14 años en cualquier caso son inimputables.

La Guardia Civil, encargada de la investigación policial de los hechos, en un atestado del que se da traslado a la Fiscalía de Menores, no ha trabajado tampoco con la hipótesis del acoso escolar, en tanto la agresión se habría producido en el marco de un desencuentro entre dos niños que habían venido siendo amigos.