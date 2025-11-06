El abogado que representa a la familia del menor apuñalado en un instituto de Albuñol niega que se trate de un caso de acoso escolar

Expulsan cautelarmente al alumno de 13 años que apuñaló a un compañero de 12 en un instituto de Albuñol, Granada

El menor de 12 años que fue apuñalado el martes por un compañero de 13 estudiaba primero de la ESO desde septiembre en el instituto de Albuñol (Granada) donde se produjeron los hechos, y la relación con el presunto agresor, que llevaba dos años en el centro porque había repetido curso, era "muy buena".

Así lo ha manifestado en un comunicado el abogado de la familia de la víctima, que permanece ingresado, con evolución favorable, en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario recuperándose de las heridas por arma blanca que sufrió en la zona del hombro.

El menor y el agresor mantuvieron una relación "muy buena" desde el inicio del curso

El abogado ha explicado que desde el inicio del curso la relación entre ambos era "muy buena, pues el menor agredido es un alumno estudioso, con buenas calificaciones y buen corazón que se habría acercado voluntariosamente a su compañero" para desarrollar incluso tareas propias del instituto en conjunto. Por ello, niega que el caso tenga relación alguna con un supuesto acoso escolar del que estuviera siendo objeto el presunto agresor por parte de la víctima.

La familia del menor agredido desea mantenerse en un plano "del todo discreto" para que la investigación pueda desarrollarse de modo adecuado, apunta el letrado, que informa de que éste es el último comunicado que se emitirá al respecto.

El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8:20 horas del martes pasado en el Instituto de la Contraviesa de Albuñol, antes de que empezara la clase, y el agredido fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.

Fue un profesor el que separó a los alumnos, ambos de nacionalidad española, al producirse la agresión, según fuentes de la Consejería de Educación, que abrió un protocolo.

El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, que remitirá las diligencias a la Fiscalía de Menores, aunque el presunto agresor sería inimputable al tener menos de 14 años.