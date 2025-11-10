Si bien algunos sí fueron "tratados bien" durante su rutina en los coches de caballos turísticos de Málaga, otros necesitan recuperar su confianza en el ser humano

El adiós a los coches de caballos en Málaga provoca una ola de solidaridad para dar un nuevo hogar a los animales

Málaga puso fin, desde hace un mes, a los paseos turísticos por la ciudad en coche de caballos, una medida que el Ayuntamiento defendió “pensando en el bienestar y la seguridad de los animales”. La mayoría de ellos ahora han quedado a cargo de una asociación que busca darles una mejor vida.

Muchos de estos equinos vivían entre carruajes y cuadras, sin tiempo ni espacio suficiente y adecuado, como ‘Guitarra’, un caballo que tiene 26 años y desde los 8 ha trabajado paseando turistas por las calles malagueñas. Llegó a la asociación, –en un santuario de Antequera–, con problemas en las articulaciones, siendo uno de los 25 caballos que quedaban en Málaga desarrollando esos trabajos bajo unas licencias que desde el pasado 6 de octubre han quedado revocadas.

Los caballos que paseaban turistas en Málaga, cuidados ahora por una asociación

Ahora, ‘Guitarra’ está bajo el cuidado de una exjinete que ha salvado a 16 caballos de un final mucho más trágico.

“Estaba cojo y tenía otros problemas también. Nadie va a comprar un caballo así. La única opción era el matadero”, cuenta Signe Fröslee, exjinete de la asociación ‘A Better Life 4 Horses’.

Han sido 25.000 euros en rescate y cuidados. Muchos nunca habían visto un veterinario y no olvidan las horas de trabajo al sol; rutinas tan bien aprendidas que están acostumbrados a beber solo dos veces al día. Algunos presentan heridas que no cicatrizaron y, en muchos casos, signos de maltrato.

“Llegaba así porque los dueños ni querían gastar cinco euros en una cabezada”, denuncia Fröslee, refiriéndose a la correa que se coloca en la cabeza del caballo.

Si bien algunos sí fueron "tratados bien" durante su vida laboral, otros necesitan recuperar su confianza en el ser humano.

Ahora, Signe y su familia luchan para que puedan disfrutar de una ‘jubilación’ en paz.