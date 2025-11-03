Los perros estaban hacinados, con gran cantidad de excrementos y suciedad, y carecían de suministros

Además, se hallaron en el interior de la edificación 6 cadáveres de perros

MadridAgentes de la Guardia Civil lograron rescatar 52 perros que se encontraban en una edificación en condiciones de inhabitabilidad y con signos de abandono en la localidad de Arganda del Rey, informaba la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el día 13 de octubre cuando los agentes, realizando trámites administrativos, encontraron en el interior de una parcela una pequeña edificación donde se hallaban numerosos perros hacinados con gran cantidad de excrementos y suciedad, careciendo de suministros y con signos de abandono.

52 perros en condiciones de inhabitabilidad y seis cadáveres

Tras observar los hechos, se puso inmediatamente en conocimiento de los agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de la Naturaleza, quienes se personaron en el lugar junto con un veterinario, el cual, en primera instancia y a priori, valoró que no tenían signos de maltrato físico, sin lesiones aparentes en la piel, con una condición corporal normal y presumiblemente bien hidratados.

Debido a la complejidad de los hechos por la gran cantidad de perros encontrados y por el desconocimiento de su comportamiento, se solicitó la colaboración de diferentes técnicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Una vez rescatados los 52 perros sin microchip (salvo uno de ellos) y sin documentación veterinaria, se adjudicaron a diferentes protectoras de animales para su custodia temporal hasta su adopción o acogida.

Además, se hallaron en el interior de la edificación 6 cadáveres de perros, siendo uno de ellos trasladado al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid para conocer las causas de su muerte.

María, la mujer detenida por los hechos

Según recoge El País, la mujer detenida por estos hechos es María Ángeles Porto, de 68 años. Según su versión, y como recoge este medio, ella tan solo es una víctima de su marido. Según ella, su marido, que falleció a principios de octubre, la había tenido encerrada en la finca donde fueron encontrados los animales durante cuatro años. Además, asegura tenía miedo a su pareja y que por eso no dejaba que los animales salieran del recinto, donde no tenían ni agua corriente ni luz.

Sin embargo, la mujer no contó esta versión a la Guardia Civil, sino a los trabajadores de las protectoras que fueron a rescatar a los animales. Por su parte, la Guardia Civil ha constatado que no existía ninguna denuncia por violencia de género, y ha informado de que hace cinco años ya tuvieron que intervenir por un delito continuado de maltrato animal por parte de la misma pareja.

Ahora, tras la muerte del hombre y el hallazgo de los animales, la mujer ha pasado a disposición de los servicios sociales de Arganda del Rey, mientras los agentes continúan con las investigaciones.