Polémica en una iglesia de Sevilla tras colocar un cura la bandera LGTBI: "Sois una panda de traidores"

Un sacerdote colocó una bandera LGTBI en la iglesia Santa María la Real de Sevilla y fue increpado e insultado por un individuo

Una madre de Sevilla denunció que un párroco de Pino Montano negó la comunión a su hijo por ser lesbiana

Compartir







Polémica en Sevilla después de que un sacerdote haya colgado la bandera LGTBIQ en el altar de su iglesia. El cura había organizado un acto para hablar del colectivo, pero un miembro de la organización ultracatólica Orate se lo recriminó en plena celebración. Le llegó a llamar "traidor".

El padre Javier celebraba en la iglesia Santa María la Real como cada mes la eucaristía de acogida del colectivo cristiano LGTBI, pero después de las lecturas fue increpado por lucir la bandera gay en la mesa del altar. "La homosexualidad no es un delito, pero sí es pecado. Estáis vendidos al diablo por 30 monedas y ya se está viendo. Sois una panda de traidores, una cueva de ladrones", señaló el individuo.

"Parece mentira que todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, haya personas que tengan esa idea de Dios tan cerrada, tan excluyente", comenta sobre lo ocurrido Antonio Cosías, de la asociación ICHTYS Sevilla Cristianos LGTBI+H.

El joven que insultó al cura había pedido celebrar una misa por los falangistas muertos durante la guerra civil

El joven que insultaba pertenece a la asociación ultracatólica Orate. Días antes había pedido celebrar una misa para rendir homenaje a los falangistas muertos durante la guerra civil, algo que la comunidad dominica rechazó por su contenido político.

"Esta forma de agredir políticamente unos y otros a mí me parece una barbaridad", señala un vecino. "Todos somos hijos de Dios, todos", agrega otra mujer. Los vecinos no entienden lo sucedido. Hablan de estas jornadas de puertas abiertas y liturgias participativas que además se anuncian en redes como todo un ejemplo de integración.