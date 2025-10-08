Rocío Amaro Redacción Andalucía 08 OCT 2025 - 07:00h.

La catequesis de un niño de ocho años en el barrio sevillano de Pino Montano se ha visto bloqueada por la orientación sexual de su madre y su condición de madre soltera, según ella misma denuncia

Mercedes García, madre del pequeño, ha denunciado al párroco ante el Arzobispado y la Defensoría del Menor, aunque aún no se han pronunciado sobre la situación

Compartir







SevillaTiene ocho años y solo quiere compartir la alegría de su Primera Comunión con sus amigos, como cualquier niño de su edad. Sin embargo, la catequesis que debería comenzar estos días en una parroquia del barrio sevillano de Pino Montano, se ha convertido en un episodio de lo más desagradable. Su madre, Mercedes García, acaba de denunciar ante el Arzobispado de la ciudad que el párroco le impide avanzar en su formación por su orientación sexual y su condición de madre soltera.

Mercedes explica que todo comenzó cuando el sacerdote supo que era madre soltera y homosexual. "En ese momento todo empezó a complicarse y desde entonces me hace la vida imposible", relata. Asegura además que no solo lo percibió ella, sino que también otras madres que acuden a la catequesis lo notaron. El pequeño, que solo espera continuar en el camino de la fe junto a sus compañeros, se ha visto envuelto en un conflicto que no logra comprender.

Un conflicto agravado de cara al segundo año de catequesis

El problema se intensifica con la inscripción del niño en el segundo año de catequesis. Según cuenta la madre, el párroco le dijo que su hijo debía repetir el primer curso ("El Despertar") porque había faltado cinco días. Ella sostiene que solo fueron tres, todos justificados, y asegura que hay testigos que pueden confirmarlo. A pesar de no estar de acuerdo, Mercedes se ofreció a acudir más días de los que le correspondía para compensar las supuestas ausencias, "pero se negó, llegando incluso a afirmar que no educo bien a mi hijo", cuenta.

Una de las soluciones que el cura en cuestión le habría ofrecido a esta familia es el cambio de parroquia, pero Mercedes se niega: "mi hijo tiene derecho a vivir la catequesis con normalidad y junto a sus amigos", aclara,

Mercedes lamenta que lo que debería ser un momento de aprendizaje se haya convertido en un espacio cargado de incertidumbre. "Él solo quiere salir en su Hermandad de nazareno, hacer la Primera Comunión y compartirlo con sus compañeros y yo estaré aquí para cumplirlo y para lo que haga falta”, subraya la madre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Denuncia ante el Arzobispado de Sevilla

Mercedes ha presentado un escrito ante el Arzobispado de Sevilla explicando la situación y se ha dirigido también a la Defensoría de la Infancia y del Menor de Andalucía. De momento, el Arzobispado no se ha pronunciado. La madre está preparada para llevar el caso a la Fiscalía si no se garantiza el derecho de su hijo a avanzar en su formación religiosa sin obstáculos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo ello, esta madre recalca que lo que busca es proteger la inocencia y la ilusión de su hijo. Quiere que pueda crecer en su fe sin sentir que su familia es juzgada ni que su derecho a participar en las actividades de la parroquia dependa de la orientación sexual de su madre. La esperanza de Mercedes es que, al final, las autoridades eclesiásticas reconozcan que el niño no debe ser penalizado por circunstancias que no dependen de él y le permitan continuar con su catequesis de manera normal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De momento el pequeño va a seguir acudiendo a la parroquia para asistir a la catequesis, aunque desconocen a qué curso va a poder asistir. La familia confía en que pronto se resuelva la situación y el pequeño pueda avanzar al segundo año de catequesis y recibir la primera comunión como cualquier otro niño. Además esperan que el cura acepte bautizarlo cuanto antes para que pueda salir de nazareno junto a la Hermandad de su barrio. Dos sacramentos de fe que de momento están en manos del párroco.