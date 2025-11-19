Herido un hombre en Málaga por un disparo en una pierna

A pesar de haber recibido un impacto de bala, su vida no corre peligro

Un hombre ha resultado herido en una pierna por disparos en un aparcamiento de caravanas de la zona Oeste de Málaga, según han informado fuentes policiales.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16:00 horas y el hombre está herido con pronóstico reservado. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este nuevo incidente con arma de fuego en Málaga.

El servicio de Emergencias 112 ha informado a EFE de que recibió varios avisos en los que se alertaba de que un varón estaba herido en una pierna por disparos, en una zona de este aparcamiento cercana a un centro comercial. El 112 activó a Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios, que trasladaron al herido a un hospital.