El tiroteo en Las Cabezas, Sevilla, deja un muerto y dos heridos

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del tiroteo poco después del violento incidente ocurrido en un local de hostelería de Las Cabezas de San Juan

España afronta un incremento de la violencia ligada al crimen organizado, según el informe de Seguridad Nacional

El hombre de unos 50 años que resultó herido de gravedad esta madrugada tras recibir el impacto de un proyectil en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha fallecido este viernes en el Hospital Virgen del Rocío, donde fue trasladado tras el tiroteo, con otros dos heridos y por el que ha sido detenido un joven de 30 años.

Los hechos tuvieron lugar pasada la medianoche en un establecimiento hostelero de la localidad sevillana, donde la Guardia Civil recibió el aviso por un altercado con disparos.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos encontraron a una persona con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego.

Los servicios médicos asistieron a los heridos y el primero, cuyo estado revestía mayor gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha fallecido, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

A primera hora de esta mañana, la Guardia Civil ha informado de la detención del presunto autor de los hechos y ha seguido tomando declaración al resto de personas relacionadas con lo ocurrido.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha declarado en declaraciones a los periodistas que la Guardia Civil, en coordinación con el Ayuntamiento, ha desplegado en la localidad un dispositivo especial para evitar posibles incidentes posteriores.

Además, ha descartado que lo ocurrido, un primer incidente en un establecimiento hostelero y que luego motivaría que otra persona acudiera con un arma de fuego y efectuara varios disparos, esté vinculado a cualquier otro ilícito penal como algún tipo de ajuste de cuentas o tráfico de drogas.