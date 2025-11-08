Logo de telecincotelecinco
Un policía nacional, en estado crítico tras recibir un disparo de un hombre atrincherado en una nave de Sevilla

Imagen de un Policía Nacional
Imagen de un Policía NacionalEfe

  • El agente ha sido evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está siendo operado de urgencia

  • Un dispositivo de Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local se mantiene en torno a la nave

SevillaUn policía nacional se encuentra en estado crítico tras sufrir un disparo por parte de un hombre que se mantiene atrincherado en una nave de Isla Mayor (Sevilla), han informado a EFE fuentes del operativo.

En torno a las 7.00 de la mañana la Policía Nacional ha rodeado la citada nave, situado en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar, unas instalaciones de las que inicialmente se informó de que se usaban como "guardería de droga".

Operativo desplegado en torno a la nave donde se encuentra el atrincherado
Operativo desplegado en torno a la nave donde se encuentra el atrincheradoEfe

El agente, evacuado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 7:25 se recibió un aviso de que un policía nacional había sido herido de gravedad por un disparo en este suceso, por lo que a la zona fue derivado un equipo del 061, que evacuó al agente al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está siendo operado de urgencia.

Un dispositivo de Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local se mantiene en torno a la nave donde se encuentra el atrincherado, vigilado también por equipos aéreos.

Operativo desplegado en torno a la nave donde se encuentra el atrincherado
Operativo desplegado en torno a la nave donde se encuentra el atrincheradoEfe
